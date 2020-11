Lombardia zona arancione: lo ha comunicato Fontana In attesa della conferma del governo

MILANO – Lombardia zona arancione, lo ha annunciato, anche se ancora non c’è la conferma da parte del governo, il presidente della Lombardia Fontana “Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisione del Governo. Una decisione che arriva con un anticipo di una settimana rispetto alle previsioni. La novità più importante se dovesse essere confermato il passaggio alla zona arancione riguarda i negozi al dettaglio che potranno riaprire. Resterebbero chiusi i bar e i ristoranti, così come gelaterie e pasticcerie. Rimarrebbero possibili asporto e consegna a domicilio.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO