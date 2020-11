Calcio Serie C – Mille non più mille: Mantova-Arezzo vista da Chiara

MANTOVA Mantova -Arezzo.

«Vietato pindolare!» scrive Ciccio, super critico e un po’ arrabbiato. O meglio… molto incazzato.

Si sa: manca il Martelli e qualche tifoso lo dice a chiare lettere, come Davide che con una frase riassume il pensiero di tutti noi «Voglio andare allo stadio… agla faghi pü».

Intanto, per ricordare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, alcune atlete del calcio femminile sono oggi a bordo campo come raccattapalle. Suggerisco di farlo tutte le domeniche in casa, per parità di genere e Oriano si complimenta: «La mia squadra sempre numero uno nelle magnifiche iniziative. Complimenti. Onorato di tifare Mantova».

Inizia. Moreno grida «Forza Mantova, mangiamoceli!». E Bice «Forza Mantova, forza ragazzi».

I minuti scorrono e il gioco latita. Mantova più in palla ma Arezzo pericoloso a metà tempo. Joe «Tozzo stratosferico….» ed Andrea «Dominio da concretizzare!». Anche Lorenzo ne è convinto «Bisogna segnare!».

Alla fine dei 45 minuti qualcuno è perplesso «Giocando così rischiamo un altro pareggio, se non la sconfitta» scrive Gianluca. Giuseppe calca la mano «Poche idee a centrocampo e poi nessuno che tiri da fuori» e Marco ironizza «Primo tempo indimenticabile!».

Secondo tempo. E finalmente… al 13’… Leonardo «Rigore netto»; Enzo «San rigore!!!!». Ganz non sbaglia e spiazza il portiere amaranto.

Ciccio è sempre nero e subito commenta «Sat segni mia su rigore… At fè mia gol!», mentre Lorenzo incita «Dai!».

Romano invece è un ansioso e ci dice «Adesso mi tocca l’agitazione fino alla fine!».

Calma! Passano 5 minuti ed è di nuovo rigore. Stavolta sembra un po’ regalato, ma non è il caso di rifiutare. Anzi… si ringrazia e si fa. «Goooooollllll! Guuuuuuciooooooo!» esulta Davide. Guccione, per Paride, è «Il migliore».

Quasi più nulla succede da qui al 90’. Finisce così, 2 a 0. Soddisfa il risultato, un po’ meno il gioco.

Paolo pacato commenta «Nessuna partita è facile. Teniamoci quello che di buono si è visto». Emiliano aggiunge «Vittoria serviva e vittoria è stata… ma siamo proprio brutti!!! Mai molar!». Gianluca gli risponde «Più sette dalla zona play out e questo è ciò che conta… Sull’Almanacco è scritto il risultato, non come si è giocato!».

Emanuele ha seguito la partita alla radio e si lamenta «… solo a far commenti negativi sul gioco del Mantova. Una cosa deprimente. Mai più!». Fabrizio va controcorrente «Finalmente una partita bella!» e Cesare «Oggi due ottimi portieri, quasi da serie B!». Oriano conclude positivo «Altri tre punti! L’impegno c’è, il resto arriverà. Grande Mantova, sempre Mantova!».

«Mannaggia che giornata triste tra il Covid e la morte del Dio del calcio… Poi leggi certi commenti e ti torna il sorriso…»: è Chicco. Igor sta già pensando alla prossima «Ora sotto con il Ravenna!».

Sì, riproviamoci.