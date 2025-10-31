L’on. Maccari ricorda in Parlamento Nerino Grassi

Nel corso del suo intervento alla Camera dei Deputati, l’on. Carlo Maccari ha ricordato la figura di Nerino Grassi, uno degli imprenditori italiani più significati, nonché fondatore del marchio internazionale Golden Lady nel 1966 a Castiglione delle Stiviere, scomparso lo scorso22 ottobre. «Partito sostanzialmente da zero, aveva un mulino a Medole. Con capacità, tenacia e dedizione, sempre supportato dalla moglie Erminia, ha dato vita al polo più importante della calzetteria e dell’abbigliamento intimo mondiale, rafforzando il made in Italy nel mondo». Nel corso degli anni il gruppo si è ulteriormente espanso, con l’acquisizione di marchi come Omsa e Filidoro, diventato punto di riferimento internazionale per novazione di produzione, ricerca e moda. «Ma il suo impegno – ha proseguito Maccari – non si è solo declinato nell’industria e nella produzione per la quale migliaia di famiglie hanno trovato in Golden Lady una seconda famiglia più grande ed affettuosa, ma sempre attento all’evoluzione della società, al volontariato, alla vita amministrativa del suo comune e alla politica in genere. Amava stare con tra la gente e con la gente, e l’impero economico che stava costruendo non ha mai inciso sulla semplicità nei rapporti umani». (ma.vin)