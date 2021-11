Lunedì nero al centro vaccinale della Grana Padano Arena: lunghe code per tutto il giorno

MANTOVA La corsa ai vaccini in vista dell’imminente entrata in vigore del Super Green pass, il richiamo delle terze dosi sommati a qualche intoppo fisiologico nelle operazioni. Queste alcune delle cause della coda che va avanti da questa mattina all’ingresso dell’hub vaccinale di Mantova alla Grana Padano Arena. In alcuni momenti della giornata, e in particolare durante la mattinata, la fila di persone in attesa di essere vaccinate partiva addirittura dal parcheggio antistante il palasport. Ancora alle 18.30 di oggi, lunedì 29 novembre, c’era una luna coda all’esterno dell’hub.