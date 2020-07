Lungolago, pronte le due aree fitness

MANTOVA Sabato prossimo 11 luglio, dalle 17.30 sino al tramonto, palestre e associazioni sportive insieme al sindaco Mattia Palazzi e all’assessore allo sport Paola Nobis inaugureranno le due aree fitness attrezzate recentemente realizzate sul lungolago situate più precisamente nei giardini Fraccalini e nel parco di Belfiore. L’evento, che si inserisce nelle azioni del Piano Mantova, prevede aree dedicate alla presentazione delle associazioni sportive mentre le palestre potranno eseguire delle dimostrazioni utilizzando i macchinari installati nelle aree fitness.

«Un pezzo alla volta stiamo accompagnando la città nella ripartenza anche creando spazi per sport e benessere» commenta il sindaco. E l’assessore Nobis: «In cinque anni abbiamo investito molto in strutture sportive. Le aree fitness rappresentano un’altra possibilità per fare sport all’aperto e in sicurezza».

Le aree fitness sono progettate per essere utilizzate a tutte le età. Le attrezzature, conformi alle normative si inseriscono nelle attività di allenamento all’aperto (workout). In particolare ai giardini Fraccalini si privilegiano attività più “soft”. A Belfiore la stazione di calesthenics è attrezzata con panche, spalliere, parallele, corda, anelli, per utilizzi a corpo libero.