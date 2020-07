Campagna elettorale in centro: è “guerra dei gazebi” Rossi-Palazzi

MANTOVA ”Trova la differenza” è il messaggio lanciato dallo staff di Stefano Rossi, candidato del centrodestra alle prossime comunali, che pubblica sui social network una immagine in cui si vedono affiancati in piazza Martiri di Belfiore i gazebi di Rossi, appunto, e quello montato dai supporter del sindaco uscente Mattia Palazzi impegnato nella raccolta firme per assegnare al Comune la titolarità del Migliaretto.

Una schermaglia a suon di like e di presenze più o meno contate da una parte e dall’altra. Nel caso, Rossi evidenzia lo scarso appeal della sottoscrizione del sindaco, a fronte di una frequentazione maggiore del suo spazio propagandistico.

Dal canto suo Palazzi, supportato dalla lista gialla Palazzi 2020, conta invece sul vasto consenso della sua proposta di acquisizione dell’area dell’ex aeroporto; un consenso che per riscontro ha oltre 4mila firme raccolte nei giorni scorsi, parte in incontri pubblici e parte anche in via telematica.