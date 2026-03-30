Malamovida. Vaga per mezz’ora in piazza Broletto armato di coltello

MANTOVA Una ragazza aggredita per strada per un probabile caso da codice rosso e una rissa tra i “soliti noti” con danneggiamenti e un coltello che a un certo punto sarebbe sbucato in mano a uno dei contendenti. Il sabato notte in città è stato tutt’altro che tranquillo, e purtroppo non è una novità. Il primo episodio è capitato poco prima delle 21 dell’altro ieri in via Filzi, dove una ragazza di 20 anni è stata soccorsa dopo avere subito un’aggressione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e della Polizia di Stato. Secondo i pochi scarni particolari emersi la giovane sarebbe stata aggredita dal suo fidanzato o ex fidanzato. Sempre stando a quanto trapelato gli agenti della questura, che procedono in questo caso, starebbero valutando se possano esserci gli estremi per procedere per un caso di “codice rosso”. La giovane è stata poi portata in pronto soccorso in codice verde da un’ambulanza di Porto Emergenza intervenuta sul posto. La serata in centro è proseguita più o meno tranquillamente fino a poco dopo la mezzanotte quando in piazza Broletto c’è stata una lite fra quattro tunisini che è degenerata in rissa. A un certo punto uno di loro, dall’aspetto il più giovane, forse un minorenne, dopo essere stato colpito al volto da un connazionale con un pugno, ha estratto un coltello mettendo in fuga gli altri tre. Fortunatamente il giovane non ha puntato l’arma contro chi l’aveva colpito, ma si è invece sfogato contro l’insegna luminosa della filiale della Banca di Sondrio che è in piazza Broletto e quella del ristorante La Masseria che si trova a fianco (vedi foto sotto). Secondo quanto hanno poi raccontato diversi testimoni, il ragazzo ha continuato a vagare per la piazza in palese stato di alterazione per circa mezz’ora per poi andarsene comunque prima che sul posto si presentasse un’auto delle forze dell’ordine. Un episodio alquanto inquietante che non è stato comunque l’ultimo della notte di “malamovida” tra sabato scorso e ieri in centro. La rissa che era iniziata in piazza Broletto sarebbe poi proseguita in via Roma per un secondo round, terminato ,da quel che si è appreso, senza spargimenti di sangue o altri danni a cose. Altro episodio violento, o presunto tale, in piazza Martiri di Belfiore alle 3.15 di ieri; presunto perché quando soccorritori e forze dell’ordine sono arrivatre sul posto dopo una saegnalazione di un’aggressione, non hanno trovato nessuno da soccorrere. Un po’ com’era successo un paio di volte durante la nottata sempre tra piazza Martiri e i giardini Viola, dove anche gli agenti della Polizia locale avevano effettuato un paio di interventi senza esito.