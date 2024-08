Mantova apre in musica il Festival di Venezia

MANTOVA Un importante riscontro per il compositore mantovano Filippo Lui, autore di musica da film con all’attivo numerose collaborazioni cinematografiche internazionali, chiamato a tenere il concerto inaugurale della 81ª Mostra internazionale d’Arte cinematografica di Venezia.

Crystal Music Project, l’organico capitanato da Lui al pianoforte, ha proposto al pubblico brani originali della produzione dello stesso autore insieme a omaggi alla musica di Nino Rota e Ennio Morricone in un’elegante trascrizione appositamente creata per l’evento della Serenissima.

Un sound avvolgente di matrice classica nella scrittura per archi, avvolto dalle textures elettroniche di Lui, ha accattivato il pubblico.

«La mia scelta di creare una musica piena di sonorità e sfaccettature nasce sin dal mio primo approccio con lo studio della composizione, che sotto la guida del Conservatorio e quindi del maestro Cipriani a Roma mi ha condotto in modo automatico all’interpretazione delle emozioni e delle immagini. Non potevo sapere che questo percorso così complesso e misterioso sarebbe stato anche tanto entusiasmante e gratificante. Il mio desiderio era di condurre il pubblico in una dimensione piena di fantasia».

Il mondo cinematografico contempla orizzonti sconfinati, «nei quali è possibile creare la giusta suggestione ponendo insieme al romanticismo del suono classico anche suoni immaginari, atmosfere complesse e rock, fino all’uso sperimentale di sonorità fantascientifiche come, nel nostro caso, voci robotiche che cantano in greco antico. Mi sono avvalso dei colori della mia fantasia e li ho messi in scena con l’aiuto dei più validi compagni di viaggio, Stefano Farì, Paolo Olivieri, Michele Forgione e Manuel Dallabella insieme agli Eve Quartett, quartetto d’archi composto da Eugjen Gargjola, Eva Impellizzeri, Michele Braghini e Francesca Rossi, conclude Lui. L’evento, organizzato dal- l’ Ente dello spettacolo e da Joydis, è stato un grande successo ed ha visto la partecipazione del ministro alla cultura Sangiuliano e alcuni tra i più grandi brand internazionali, e si è svolto presso il Grand Hotel Excelsior con la presenza di star internazionali tra cui il regista Tim Burton col quale Lui ha intrattenuto un piacevole scambio di battute.