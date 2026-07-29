Mantova e Casa del Sole: un’alleanza d’amore, cura e comunità

Ci sono realtà che non si possono soltanto raccontare: bisogna viverle, attraversarle, guardarle negli occhi per comprenderne fino in fondo il valore e la portata umana. È con questo spirito di ascolto e vicinanza che questa mattina il Sindaco di Mantova, Andrea Murari, insieme alla Vice Sindaca Chiara Sortino, si è recato in visita ufficiale presso la Casa del Sole, storica istituzione da sempre punto di riferimento fondamentale nel panorama della riabilitazione e dell’assistenza a bambini e giovani con disabilità complesse.

La mattinata si è aperta con un incontro istituzionale ma al contempo informale e cordiale con il Consiglio di Amministrazione e con i referenti delle diverse aree operative. Un momento prezioso di confronto strategico, utile per fare il punto sui progetti in corso, sui bisogni emergenti della comunità e sulle sinergie concrete da continuare a coltivare tra l’amministrazione comunale e il Terzo Settore.

Finito il momento formale, la visita si è trasformata in un vero e proprio viaggio all’interno della quotidianità dell’ente. Guidati

dagli operatori e dai responsabili, il Sindaco Murari e la Vice Sindaca Sortino si sono immersi nella vita vibrante dei vari padiglioni. La delegazione ha varcato la soglia delle aule della didattica, dove ogni giorno vengono costruiti percorsi formativi su misura per valorizzare le abilità di ciascun bambino, e ha visitato le palestre e gli ambienti, cuore pulsante dell’attività motoria e riabilitativa. Particolarmente significativo è stato anche il passaggio negli ambienti del Centro Solidarietà e la visita al Centro Adulti, strutture dove il percorso di crescita e continuità assistenziale garantisce dignità, autonomia e socialità anche nelle fasi successive dell’età evolutiva.

Tra i momenti più carichi di emozione, spicca l’esibizione di danzaterapia a cui le autorità hanno assistito. Una performance toccante che ha dimostrato come la musica, il corpo e il movimento possano diventare straordinari strumenti di comunicazione non verbale, di inclusione e di abbattimento di qualsiasi barriera.

Evidentemente colpito dalla forza e dall’energia respirata nei padiglioni, il Sindaco Andrea Murari ha voluto rilasciare una dichiarazione densa di gratitudine:

“Casa del Sole è una esperienza straordinaria. Va conosciuta di persona: il racconto non può bastare. Torneremo presto per continuare a camminare insieme.”

Parole che testimoniano la volontà di mantenere un dialogo aperto e continuo. Il Presidente di Casa del Sole, Emanuele Torelli, ha voluto ringraziare sentitamente il Sindaco e la Vice Sindaca per la visita

e, soprattutto, per la costante e attenta vicinanza che il Comune di Mantova dimostra da sempre nei confronti delle attività e degli ospiti della struttura.

A coronamento di una mattinata intensa e ricca di significato, la presidenza ha rivolto a Murari e Sortino un invito speciale: la presenza al grande concerto di Gianni Morandi, in programma il prossimo 4 settembre nella suggestiva cornice di Palazzo Te. Un grande appuntamento di musica, festa e solidarietà che vedrà l’intera città stringersi ancora una volta attorno a Casa del Sole e alle sue storie.

Per conoscere da vicino la missione, le attività e i progetti sostenuti da Casa del Sole è possibile consultare il portale ufficiale: www.casadelsole.org