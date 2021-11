Mantova nelle piazze per Lago Paiolo e contro il Green pass

MANTOVA Doppia manifestazione ieri in centro. In piazza Martiri, 12i anni dopo la prima grande battaglia per Lago Paiolo si sono radunate di nuovo circa 60 persone per protestare contro l’ipotesi di una nuova lottizzazione dell’area. Tra manifestanti anche Gloria Costani, Emanuele Bellintani e Andrea Fiasconaro. In paizza Sordello, invece, l’ormai consueta manifestazione dei No Green pass. Una sessantina di persone anche in questa sede per un raduno piuttosto breve, forse causa maltempo. Nessun problema di ordine pubblico.