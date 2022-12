Mantova più vicina ai centri decisionali della politica, parte la campagna di Giovanni Buvoli

MANTOVA Sanità, infrastrutture, necessità di attirare fondi sul territorio, alloggi pubblici e attenzione ai giovani: questi i temi sui quali si è focalizzato ieri sera l’intervento di Giovanni Buvoli, vice sindaco dell’amministrazione locale e candidato al consiglio regionale per il Partito Democratico, a supporto della presidenza in Lombardia di Pierfrancesco Majorino. Nel primo appuntamento volto a incontrare la cittadinanza Buvoli ha spiegato i motivi della sua scelta: secondo il vice sindaco, infatti, sono troppe le situazioni che da tempo non trovano soluzioni sul territorio, a causa della gestione di Regione Lombardia, affidata da 28 anni al centro destra. E ciò che è stato fatto per migliorare i servizi è spesso stato frutto dell’impegno delle forze politiche locali. Qualche esempio: il raddoppio del sistema ferroviario, – ma resta necessaria la messa a gara del servizio di gestione – gli investimenti delle imprese a Valdaro, il funzionamento del porto, – realizzato grazie alla sinergia tra Comune e Provincia – la costruzione di ciclabili attese da anni. Ma all’appello mancano punti fondamentali da dirimere, quali la sanità, i lunghi tempi di attesa delle liste inerenti l’edilizia pubblica, i collegamenti stradali (Mantova-Cremona, Pope e via discorrendo), la possibilità per i giovani di sviluppare una carriera professionale nella nostra provincia. In poche parole l’esigenza è quella di accorciare le distanze tra Mantova e i centri decisionali della politica. Anzi: avvicinare Milano stessa alla nostra area, come puntualizzato dal sindaco di Mantova Mattia Palazzi, intervenuto durante la serata per rimarcare gli argomenti cari alla coalizione di centro sinistra da portare in Regione.

All’incontro, a concreto sostegno di Giovanni Buvoli, hanno preso parte la consigliera regionale per il Pd Paola Cortese, il capogruppo in Comune della Lista Gialla Davide Provenzano, il consigliere comunale Enrico Grazioli per il partito socliasita e il responsabile per la campagna di comunicazione Volt Italia Marjus Ceveli. Ilperf