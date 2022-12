Powerchair Hockey – Warriors, cambio in panchina: Ciliberto lascia il timone a Merlino

Sabbioneta Fulmine a ciel sereno in casa Macron Warriors Sabbioneta. Il tecnico Manuel Ciliberto, per motivi strettamente personali, non potrà più seguire i “guerrieri” nella seconda parte della stagione e lascia il testimone a Fabio Merlino, che ha già allenato il team nello scorso campionato. Un cambio che assicura la continuità del progetto sportivo avviato insieme al tecnico bolognese. «Voglio ringraziare la società per questi quattro mesi ricchi di emozioni e soddisfazioni – ha dichiarato Ciliberto – per motivi strettamente personali mi trovo a lasciare la guida della squadra. Decisione molto sofferta, ma inevitabile. Auguro il meglio alla società, ai giocatori e allo staff di una società che sono sicuro raccoglierà grandi risultati. Concludo con un grande in bocca al lupo al mio amico Fabio Merlino, il quale sono sicuro svolgerà un grande lavoro».

«Quando, come presidente, ho ricevuto la chiamata di Manuel, un velo di tristezza è affiorato – ha commentato Merlino – lo ringrazio per questo breve ma intenso percorso insieme e gli auguro di raggiungere tutte le soddisfazioni che la vita gli riserverà».

Fabio Merlino, che quest’anno era tornato in campo, rientra dunque in panchina nel ruolo di coach e si prepara, insieme ad una squadra carica e motivata alla quale nell’ultimo mese si sono uniti i due nuovi acquisti, Leonardo Catania e Riccardo Ottonelli, a riprendere gli allenamenti (il 6 gennaio) e una stagione che ha visto il club rossoblù da subito protagonista. Il campionato dei Warriors riprenderà il 12 febbraio con la trasferta sul campo degli Sharks Monza.