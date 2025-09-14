Marco Carra (Pd) accusa la giunta regionale: snobba le richieste di fondi per il teatro Bibiena

MANTOVA “Dopo che nella primavera scorsa la destra aveva utilizzato come alibi la mancanza della richiesta formale da parte del Comune di Mantova, ora non ci sono più scuse: per il teatro Bibiena di Mantova occorre reperire fondi per un recupero definitivo della struttura – ha dichiarato Marco Carra, consigliere regionale del Partito Democratico -. Non reggono più gli alibi della destra visto che il Sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, dopo un colloquio diretto con il governatore Attilio Fontana, ha presentato lo scorso maggio la richiesta formale con la quale ha proposto la costituzione di un accordo di programma con la Regione, il Comune di Mantova e tutti i soggetti interessati, ma dalla Regione non è prevenuta fino ad ora alcuna risposta in merito. Anzi, è stato bocciato il mio Ordine del giorno presentato nell’assestamento di bilancio 2025, nello scorso mese di luglio, quando sul tavolo della Regione c’era tutta la documentazione inoltrata dal Comune di Mantova”. per il recupero del Teatro Bibiena di Mantova. Una richiesta che non è stata accolta dalla maggioranza di governo in Regione e cioè da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. Ad oggi, nessuna risposta da parte della Giunta. Lo studio di fattibilità che è già stato realizzato, stima in 12 milioni di euro gli interventi da eseguire sulla struttura per lavori di restauro della parte lignea e delle sedute. “Il Teatro Bibiena ha bisogno di continui restauri e manutenzioni e il suo recupero è necessario non solo per l’utilizzo, ma anche per la tutela di un bene che è unico al mondo – spiega il consigliere dem -. Molto spesso si parla di gioco di squadra territoriale, ma la destra non bada all’interesse del territorio ma da chi questa proposta viene avanzata” conclude Carra.