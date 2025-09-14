Da “lumbard tas” a “lumbard paga”: 5mila euro a testa di tasse versate per il resto d’Italia

MANTOVA La Lombardia è la regione italiana con il saldo attivo più alto d’Italia per quel che riguarda il residuo fiscale, ma ciononostante non beneficia di questo guadagno che invece finisce nelle casse dello Stato per bilanciare il saldo negativo di altre regioni. Di fatto ciascuno cittadino residente in Lombardia dona circa 5mila euro ai propri connazionali meno virtuosi. Inutile dire che questa non è proprio una donazione spontanea, ma avviene con buona pace dell’autonomia fiscale che sarebbe dovuta essere. Questo è quanto emerge da un report elaborato dall’Ufficio Studi di Cgia Mestre. Nel 2023, si legge nel report, il gettito tributario complessivo è stato pari a 613,1 miliardi di euro. Di questi, 529,4 miliardi (pari all’86% del totale) sono stati incassati dallo Stato centrale; gli altri 83,7 (14% del totale), sono finiti nelle casse delle Regioni e degli Enti locali. La spesa pubblica ha sfiorato i 644 miliardi, di cui 362 miliardi (56%) sono stati spesi dallo Stato centrale, 281 (44%) sono usciti dalle casse delle Regioni e degli Enti locali. In altre parole, se la quasi totalità delle tasse pagate dagli italiani finisce nelle casse dello Stato centrale, solo poco più della metà della spesa pubblica è in capo sempre a quest’ultimo soggetto.