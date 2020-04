Mercato contadino, Boschetti: “Serva da lezione”

MANTOVA Il commento di Marco Boschetti direttore Consorzio Agrituristico Mantovano Verdi Terre d’Acqua: “L’esperienza del mercato contadino del Lungorio è certamente istruttiva per la definizione dei suoi moltissimi aspetti civili, sociali, economici ed amministrativi. Se ne dovrà tener conto nei prossimi bandi delle Amministrazioni comunali, per evitare forzature, interpretazioni senza fondamento e ricorrere a contenziosi ingiustificati.

Con la sottoscrizione da parte della Coldiretti dell’atto di transazione, dopo una lunga e pretestuosa opposizione alla sentenza del Consiglio di Stato n° 7504 del 4 novembre 2019, si pone fine alla vicenda del bando per la gestione del mercato contadino del Lungorio, iniziata nell’aprile del 2018. Con tale atto, la Coldiretti si impegna a gestire il mercato sino a sabato 22 agosto 2020. Da sabato 29 agosto la gestione torna al Consorzio agrituristico mantovano. L’accordo prevede che le aziende agricole attualmente presenti sul Lungorio possano comunicare la loro adesione sino al 31 maggio 2020, tramite l’invio del modulo predisposto dal Consorzio, salvo che la comunicazione non sia già stata effettuata in precedenza. Al di là degli aspetti legali e della sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi del Consorzio a quel bando di gara, ciò che emerge, a poco più di un anno, è il totale fallimento di quella gestione, dato il progressivo abbandono da parte delle aziende e dei consumatori. La ricostruzione dell’attività non sarà semplice.

Si conclude così una vicenda che ha comportato danni economici che nessuno mai ripagherà, defatiganti perdite di tempo, lacerazioni sociali, conflitti legali.

Il lavoro del Consorzio, continuo e faticoso, ha ottenuto dei buoni risultati con la conferma dell’autonomia dell’impresa anche rispetto alla propria organizzazione professionale e la sua libertà nei confronti del mercato come entità economica generale.