Minacce per riavere la patente: patteggia 20 mesi, pena non sospesa e patente introvabile

CANNETO SULL’OGLIO Quando gli avevano sospeso la patente per sei mesi nel gennaio 2025 era residente a Piadena, ma si era poi spostato nel Mantovano, a Canneto, dove aveva finalmente trovato un lavoro che gli permetteva di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, solo che aveva bisogno della patente per quel lavoro. Per la restituzione del documento un 27enne nigeriano di Canneto era stato rimpallato più volte tra la motorizzazione di Mantova e Cremona, senza ottenere altro se non rischiare di perdere il lavoro. Un mese fa il 27enne al colmo dell’esasperazione aveva rotto una bottiglia e minacciato gli agenti alla motorizzazione di Cremona, finendo in manette. Venerdì scorso ha patteggiato 20 mesi di reclusione, pena non sospesa. Quanto alla sua patente: è tutt’ora introvabile.