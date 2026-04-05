Calcio Serie B – Mantova, Modesto mette in guardia: “Con l’Entella gara determinante. Confidiamo nel Martelli”

MANTOVA Il suo personalissimo uovo di Pasqua, il Mantova lo romperà domani al Martelli, testimone la Virtus Entella. Quale sorpresa conterrà? Si spera tre punti. Del resto, l’aspetto è goloso e l’occasione invitante. Battere la Virtus porterebbe l’Acm a +3 sulla zona play out, indipendentemente dai risultati delle rivali. Inoltre si gioca in casa, e contro un avversario che non brilla lontano dalle mura amiche. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una Pasquetta felice. Poi però ci sono anche le incognite. La prima è che si riparte dopo una sosta, circostanza che spesso e volentieri altera i valori della classifica. La seconda è che se il Mantova ha tutto l’interesse di intascare i tre punti, l’Entella non è da meno. I liguri contano gli stessi 34 punti in classifica dei biancorossi, e devono cercare quantomeno di mantenersi davanti nel computo degli scontri diretti, in caso di arrivo a pari punti. Dunque cercheranno di “difendere” l’1-0 maturato all’andata.

Francesco Modesto non si nasconde: «È una partita importantissima, per non dire determinante – spiega – . Certamente si profila come un’occasione per lui, ma le insidie sono dietro l’angolo. Leggo che l’Entella fa pochi punti fuori casa, ma non mi fido. Tutte le squadre hanno qualità, quindi noi dobbiamo portare il massimo rispetto per l’Entella. Mi aspetto una partita sporca, con momenti di tensione. Serviranno attenzione e tanta umiltà da parte nostra. Dobbiamo essere pronti mentalmente». L’allenatore biancorosso fa affidamento sul fattore casalingo, che ultimamente il Mantova ha sfruttato molto bene: «La spinta del pubblico sarà molto importante – osserva – . Giocare in casa ti regala una carica ulteriore ed è un fattore che dovremo portare dalla nostra. Qualcuno vorrà riscattarsi per la sconfitta dell’andata? Sì, può essere. Ma quella partita risale a tanti mesi fa (era il 14 settembre, ndr) e nel frattempo le due squadre hanno compiuto percorsi diversi». Modesto giura sulla buona condizione fisica della squadra, che i test Mapei effettuati in settimana dovrebbero aver certificato. Per quanto riguarda i tanti diffidati (cinque), il tecnico dell’Acm così si esprime: «In qualche partita infrasettimanale le diffide hanno influito sulle mie scelte. Stavolta non credo succederà. Anche perchè mi fido ciecamente dei miei calciatori e so che tutti possono darmi il loro contributo. Piuttosto, mi pesano di più gli infortuni». Uno su tutti, quello di Meroni che ha chiuso anzitempo la stagione. Ma pesano anche le squalifiche, che priveranno Modesto di due titolari come Castellini e Kouda, mentre i diffidati sono: Radaelli, Mensah, Trimboli, Ruocco e Paoletti. Il mister scioglierà le ultime riserve dopo la rifinitura, anche perchè qualche dubbio sull’undici di partenza resiste. Castellini dovrebbe essere rilevato da Maggioni, mentre la maglia di Kouda se la giocano Wieser e Paoletti. Qualche dubbio anche in avanti, su chi affiancherà Bragantini sulla trequarti (Ruocco favorito su Buso e Caprini). In attacco solito ballottaggio tra Mancuso e Mensah. Nell’Entella fuori lo squalificato Benedetti (centrocampista); e gli infortunati Colombi (portiere) e Mezzoni (esterno destro). In rosa anche il mantovano Pilati (difensore), tormentato però da problemi fisici. Occhio all’ex Debenedetti, che i suoi gol, nei due anni di Mantova, li ha segnati quasi tutti al Martelli.