Modifiche alle corse durante le festività del trasporto Apam

MANTOVA – In vista delle festività natalizie cambiano gli orari delle corse Apam. Da venerdì 23 dicembre a sabato 7 gennaio il servizio di trasporto, nei giorni feriali, verrà effettuato in modalità ridotta come da giorni feriali non scolastici. Fanno eccezione le Regioni Veneto ed Emilia Romagna con le scuole chiuse da sabato 24 dicembre a sabato 7 gennaio, per cui verranno garantite le corse dirette agli istituti scolastici.

Sabato 24 dicembre: alcune linee del trasporto pubblico urbano termineranno in anticipo il servizio e non verranno effettuate le seguenti corse:

linea CC delle ore 20.00, 20.15 e delle 20.30 in partenza da Libertà 2;

linea 4T delle ore 20.21 in partenza da Tripoli e delle ore 20.20 in partenza da V.

Emanuele 1 in direzione Due Pini;

linea 4S delle ore 20.05 in partenza V. Emanuele 1 in direzione Due Pini e delle ore 20,05

da Libertà 3 in direzione Virgiliana;

linea 5 delle ore 20.28 in partenza da Gigante; delle ore 20.15 in partenza da Libertà 3 in

direzione Ospedale;

linea 6 delle ore 20.20 in partenza da Libertà 3 in direzione Formigosa; delle ore 20.20 in

partenza da V. Emanuele 3 in direzione Buscoldo e delle ore 20.48 in partenza da

Formigosa;

linea 7E delle ore 20.15 in partenza da Bancole Sgarzari e delle ore 20.20 in partenza da

V. Emanuele 1 in direzione Ospedale;

linea 7M delle ore 20.12 del partirà da Bancole Est e terminerà a Montata Carra 2;

linea 8 delle ore 20.20 in partenza da Libertà 3 in direzione Cappelletta;

linea 12 delle ore 20.10 in partenza da Gazzo di Bigarello e delle ore 20.40 in partenza da

Boma;

Navetta da Parcheggio TE tutte le corse dopo le ore 20.00 (ultima corsa parte ore 20.00

e termina in Scuola Grande);

Navetta da Campo Canoa tutte le corse dopo le ore 20.10 (ultima corsa parte ore 20.07);

Domenica 25 dicembre il servizio interurbano sarà sospeso per l’intera giornata mentre il servizio urbano sarà attivo a partire dalle ore 14.30 e seguirà la normale

programmazione dell’orario festivo. Lunedì 26 dicembre il servizio di trasporto urbano e interurbano seguiranno il normale orario festivo. Domenica 1 gennaio il servizio interurbano sarà sospeso mentre il servizio urbano sarà attivo a partire dalle ore 13,30 in modalità festiva ad eccezione della linea CC Circolare, che effettuerà servizio regolare, e della Navetta Te-Campo Canoa che sarà attiva a partire dalle ore 12. Venerdì 6 gennaio il servizio di trasporto urbano e interurbano seguiranno il normale orario festivo.

Durante le festività natalizie l’Apam Infopoint di piazza Cavallotti sarà regolarmente aperto al pubblico nelle giornate di sabato 24, sabato 31 dicembre e sabato 7 gennaio dalle ore 7.30 alle ore 13.30, mentre rimarrà chiuso i giorni 25 e 26 dicembre, l’1, il 6 e l’8 gennaio 2023.