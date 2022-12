Calciomercato dilettanti – Castiglione, colpo Brunelli. Il Suzzara prende Diouf

Mantova Castiglione e Suzzara erano due delle squadre che finora si erano mosse di meno sul mercato, ma ieri sono stati ufficializzati due colpi che vanno di fatto a completare gli organici: andiamo in ordine di categoria. In Eccellenza, la squadra di Esposito, avrà a disposizione dal girone di ritorno la mezzala mancina Luca Brunelli, classe 2000 proveniente dal Ciliverghe e in passato al Desenzano e alla Vighenzi.

«E’ stata un’opportunità che non ci siamo lasciati sfuggire – dice il dg e vicepresidente del Castiglione Giancarlo Perani – dal momento che mister Esposito aveva individuato tra le necessità quella di rinfoltire il centrocampo con un giocatore cosiddetto “esperto”. Brunelli, con i suoi 22 anni sta entrando nella maturità sportiva e potrà essere utili nelle rotazioni che, giocoforza, nella seconda fase del torneo, si dovranno fare. Con il suo innesto andiamo a rinforzare il reparto così da dare al tecnico una scelta in più. Brunelli è un ragazzo che conosciamo bene e che ha esperienza di queste categorie». Adesso potrebbe arrivare un ulteriore innesto con un terzino classe 2004. Ma la società aloisiana non ha fretta.

In Promozione, invece, il Suzzara si è accaparrato il centrocampista classe 2000 Kalidou Diouf, ex Felino e quest’anno a Viadana. Un profilo che potrà essere utile, secondo la dirigenza bianconera, perché si tratta di un giocatore di grande sostanza, che aiuterà la mediana di Cocconi e Accialini ad esprimersi al meglio, schermando in modo più efficace la retroguardia. Con l’arrivo di Diouf, che fa seguito a quello degli attaccanti Solci dalla Governolese e Borghi dall’Union Team e a quello del forte difensore Zeroual dalla Serenissima, il mercato delle zebre dovrebbe essere concluso.