Mogli dei Medici, donati 2mila euro all’Emporio Solidale

MANTOVA – L’Associazione Mogli dei Medici Italiani Donne per la Salute guidate dalla presidente Silvana Faben Scalori mercoledì 1° giugno ha incontrato l’assessore ai Servizi Sociali Andrea Caprini nella Sala Consiliare del Comune di Mantova. Le associate hanno comunicato di avere lanciato una raccolta di fondi per sostenere l’Emporio Solidale che ha sede a Belfiore in via Cremona e di avere già versato quest’anno 2mila euro, mille per l’acquisto del nuovo pullmino e mille per le forniture di cibo. “E’ un piccolo segno concreto di solidarietà – ha detto Caprini -. Vi ringrazio a nome del Comune perché l’Emporio è una realtà in espansione che serve molto alle famiglie in difficoltà. Sono più di 150 quelle che si riforniscono presso l’Emporio, alle quali se ne sono aggiunte 38 ucraine in fuga dalla guerra”. “E’ un servizio importante per le fasce sociali più deboli – ha aggiunto la segretaria provinciale di Acli Enrica Perini -. Grazie alla rete che si è estesa con nuovi donatori, aiutiamo tante persone ed evitiamo gli sprechi alimentari. L’anno scorso abbiamo riutilizzato 46 tonnellate prodotti che altrimenti sarebbero finiti in discarica”. E’ stato annunciato che sabato 4 giugno alla Conad di Mantova in via Grayson 20 al Gradaro e in piazza Virgilio 3 a Sant’Antonio di Porto Mantovano ci sarà l’iniziativa “Dona la spesa” con la possibilità offrire gli alimentari.