Festa della Repubblica, giovedì 2 giugno il concerto della Banda Città di Mantova in piazza Mantegna

MANTOVA – Giovedì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, è in programma il concerto della Banda Città di Mantova in piazza Mantegna. L’appuntamento patrocinato dal Comune di Mantova si terrà a partire dalle 17,30. Il gruppo bandistico sarà diretto dal maestro Alessio Artoni e potrà contare sulla collaborazione di Silvia Manfrini alla voce e di Stefano Trevisi al piano. Lo spettacolo è gratuito. Il pubblico potrà ascoltare brani che spaziano dal repertorio del compositore mantovano Gorni Kramer, al songbook di Dionne Warwick, dalle sonorità brasiliane di Antonio Jobim a quelle sinfoniche di Ennio Morricone. Sarà un repertorio ricco offerto dal gruppo composto da oltre 40 elementi.