Moratti ad Arcuri: serve distribuzione più equa

MILANO – Letizia Moratti alza il tiro sul piano vaccinale. La neo vicepresidente di Regione Lombardia, nonché assessore al Welfare con delega alla Sanità ha inviato una lettera al commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, nella quale ha presentato dei nuovi indicatori da utilizzare per suddividere equamente la distribuzione dei vaccini. In particolare, secondo l’ex sindaca di Milano, nell’approvvigionamento bisogna tener conto delle specificità dei singoli territori e di conseguenza di fattori come la densità abitativa e l’impatto che il covid ha avuto su una singola area. Nel frattempo il presidente Attilio Fontana, ha voluto chiarire la questione relativa ai ritardi di Pfizer, che consegnerà alla Lombardia questa settimana oltre 25mila dosi di vaccino in meno. “Essendo concrete le possibilità di ritardi nelle forniture – spiega – mantenere una percentuale di dosi di sicurezza è fondamentale per essere certi di arrivare alla fase dei richiami con quelle necessarie”. Il rischio concreto, conclude Fontana, “è quello di vanificare la prima vaccinazione in caso di mancato richiamo”.