Auto distrutta dalle fiamme nel parcheggio di un supermercato a Porto Mantovano

PORTO MANTOVANO Paura oggi pomeriggio nel parcheggio di un supermercato a Sant’Antonio di Porto Mantovano. Un incendio si è sviluppato da un’auto parcheggiata nello spazio auto del Conad di piazza Virgilio e in pochi attimi le fiamme hanno avvolto completamente la vettura. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Mantova ha permesso di contenere l’incendio ed evitare che potesse propagarsi in qualche modo agli altri autoveicoli ma non ha purtroppo salvato l’auto che è andata completamente distrutta. Non si registrano, notizia più importante, dei feriti; probabilmente l’incendio è stato causato da un cortocircuito.