Basket Serie A2 – Forza Staff, serve una prova d’orgoglio contro Ravenna

Mantova Nel turno infrasettimanale di campionato la Staff è chiamata ad una reazione in Romagna. La sfida all’OraSi Ravenna (si gioca al Nuovo Teatro Carisport di Cesena, ore 20.30) arriva dopo due sconfitte che hanno fatto male, contro San Severo e Chiusi. Non possiamo ancora parlare di crisi, ma servono segnali di riscossa già dal match con l’OraSì, ultima in classifica. Una gara delicata per gli Stings, come hanno sottolineato in conferenza stampa coach Giorgio Valli e Giovanni Veronesi.

Il tecnico dovrà probabilmente fare a meno ancora del play Calzavara (problema alla spalla) e valuterà all’ultimo se impiegare Cortese (contusione alla coscia), ma vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, senza fare drammi sul momento difficile della squadra. «Abbiamo perso due partite e sappiamo come – dice – ma voglio rimanere positivo perché siamo cresciuti in difesa. C’è già grande pressione sulla squadra, aumentarla non serve. Molte partite di questo campionato sono decise da episodi perché c’è davvero tanto equilibrio. Stiamo cercando di dare tutto perchè la squadra venga rigenerata ogni volta, come è successo per l’assenza di Palermo e adesso di Calzavara, sempre alla ricerca di una identità. Ravenna – prosegue il coach – è squadra che conosce il suo obbiettivo e ha una sua identità. Ha due americani solidi e in attacco è la quarta forza del campionato. Ha aggiunto un giocatore come Oxilia, occhio poi a Petrovic e Musso».

L’ala degli Stings, Giovanni Veronesi, non nasconde le insidie della gara. «Ho vissuto – spiega – una situazione più o meno uguale l’anno scorso a Latina. Dobbiamo rimanere uniti e pensare a come risollevarci insieme in campo, non a parole. Le partite vanno portate a casa in ogni maniera, solo così si ritrova la fiducia. Non possiamo avere momenti in cui ci rilassiamo, lasciandoci sovrastare a livello fisico. In attacco siamo quasi sempre riusciti a fare il nostro, ma è la difesa che fa la differenza. E la testa. Abbiamo subito dei contraccolpi pesanti, ma contro Ravenna dovremo cercare di imporre il nostro gioco e prendere in mano la partita, dando tutti qualcosa in più».

Sergio Martini

Teatro Carisport, Cesena (ore 20.30)

Orasì Ravenna 35 Lewis C, 21 Petrovic AG, 32 Bonacini AP, 5 Musso G, 0 Anthony PM.

Panchina: 4 Giordano, 9 Bartoli, 10 Oxilia, 15 Bocconcelli, 17 Onojaife, 18 Galletti, 20 Giovannelli. All.: Lotesoriere.

Staff Mantova 34 Thioune C, 28 Ross AG, 16 Cortese AP,

1 Miles G, 12 Palermo PM. Panchina: 0 Lo, 3 Criconia, 8 Veronesi, 14 Janelidze, 31 Calzavara, 36 Morgillo. All.: Valli.