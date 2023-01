Morta dopo il ricovero al Poma, domani i funerali della 37enne

MANTOVA Si svolgeranno domani mattina, nella chiesa Cristiana Evangelica Battista di Mantova, i funerali di Paulla Cristina Correia de Almeida do Reis, la 37enne brasiliana morta mercoledì scorso per cause ancora sconosciute, dopo una serie di accessi al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Poma. Il nulla osta alla sepoltura della giovane madre di due bimbe (di due e sei anni) è infatti arrivato ieri da parte del magistrato titolare del fascicolo, aperto contro ignoti, circa l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Lo scorso 31 dicembre, nelle sale mortuarie del nosocomio cittadino era stata invece effettuata l’autopsia dai cui esiti, che l’anatomopatologo Andrea Verzelletti provvederà a depositare tra una sessantina di giorni, è atteso un chiarimento su cosa sia occorso nell’ultimo ricovero in pronto soccorso, la notte tra il 27 e il 28 dicembre, quando la donna venne sottoposta a una flebo di ansiolitico. Subito dopo, secondo la versione dell’ospedale, la Almeida si sarebbe allontanata volontariamente dai locali del Poma. Questa circostanza sarebbe stata però messa in dubbio dal marito segnalando come la moglie per tre volte si sarebbe rivolta al pronto soccorso, venendo sempre dimessa. La vittima aveva infatti accusato i primi dolori due settimane fa, lamentando un dolore al petto e a un braccio. Dopo un primo accesso al pronto soccorso, il 27 dicembre, era stata dimessa con la raccomandazione di fare una risonanza. Il giorno dopo però, era tornata in ospedale, per due volte in 24 ore, in preda a dolori ancora più acuti. Fino al ritorno a casa, quando un malore ancora più forte, forse un’embolia polmonare, le ha stroncato la vita. La famiglia, intanto, ha affidato incarico a un legale, l’avvocato Davide Pini, di seguire l’inchiesta mentre un perito di parte, il dottor Vito Cirielli, ha assistito all’esame autoptico. Le esequie della 37enne avranno luogo dalle 9.15 partendo dalla casa funeraria Maffioli alla volta della chiesa Cristiana Evangelica di via Trieste ove alle 10 avrà luogo la funzione religiosa. Al termine si proseguirà per il cimitero degli Angeli. Paulla lascia il marito Eder e le figliolette Alice e Andressa, oltre ai genitori Paulo e Crenilda e le sorelle Caroline e Kamilla. (lor)