Bagni pubblici sporchi, turisti imbufaliti

MANTOVA Lamentele e proteste a non finire da parte dei tanti turisti presenti in città in questi giorni di festa circa le condizioni, decisamente non ottimali, cui versano i bagni pubblici del capoluogo. Stavolta non si parla però di un servizio pubblico non accessibile, quanto piuttosto alle condizioni di assoluto degrado dovute ad una mancanza di pulizia. I visitatori che si sono serviti dei servizi pubblici, in questo caso specifico quelli situati nel mezzo del parcheggio di piazza Virgiliana, si sono infatti rifiutati categoricamente di usufruire della toilette a fronte delle condizioni igieniche indecenti in cui versava l’impianto. Il tutto dopo aver naturalmente pagato per la “prestazione”. Una situazione non nuova se vogliamo che vede ancora una volta i bagni pubblici della città inutilizzabili, vuoi perché chiusi o totalmente sporchi.