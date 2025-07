Musica, teatro, danza e talk show. Torna Festa di piazze in città

MANTOVA Torna a Mantova “Festa di piazze”, gli appuntamenti serali che animeranno gli spazi meno noti e vissuti in città per trasformarli in un teatro a cielo aperto. Quest’anno saranno tre le date in agenda, tutte di martedì: il 22 luglio, il 5 e il 19 agosto.

La rassegna, giunta alla quinta edizione, è stata presentata ieri dagli organizzatori nella sede municipale di via Roma con il vicesindaco Giovanni Buvoli, Silvia Bagnoli della associazione “Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani” e Albino Portini per la Fondazione Comunità Mantovana. Sono intervenuti anche Chiara Olivieri per Cod Danza, Luca Bertazzi per Apogeo String Orchestra e Gianluca Pugnaloni direttore del Conservatorio di Musica “Campiani” di Mantova, tra i protagonisti dei varietà.

Il 22 luglio la festa sarà in piazza San Leonardo. Apre la serata Francesco Mironi all’oboe, quindi si terrà il talk show sul tema “Musei mantovani. Fare rete?” con il sindaco di Mantova Mattia Palazzi, Italo Scaietta, presidente degli Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani e atri ospiti. Seguirà il concerto del “Campiani Jazz Combo”.

Il 5 agosto sarà in piazza San Giovanni con lo spettacolo “The firebird”, danza con musiche di Stravinski, coreografie di Chiara Olivieri, gli interpreti di Cod Danza. Si esibirà il trio dell’Apogeo String Orchestra composto da Luca Bertazzi e Carlo Cantini (violino) e Fiorenzo Delegà (basso elettrico). In programma i brani, con l’ausilio dell’elettronica di Stefano Gueresi, Carlo Cantini, Hans Florian Zimmer e Max Richter tra gli altri.

Il 19 agosto si chiuderà in via Tasso. “Percorsi di-Versi. Visioni nella città che cambia” con Valeria Perdonò e Federica Restani a cura di Ars Creazione e Spettacolo. Reading poetico tra Pessoa, Calvino e voci del presente.

La partecipazione è gratuita. Informazioni: tel. + 39 340 6501380, www.comune.mantova.gov.it, pagine social Facebook e Instagram.