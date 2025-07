Identificato tramite le telecamere il pirata della strada che ha investito un ciclista a Motteggiana

MOTTEGGIANA E’ già stato identificato l’automobilista che ieri è fuggito dopo avere investito un ciclista a Motteggiana. “Grazie ad un servizio, stipulato dalla mia amministrazione, con la Motorizzazione, che permette l’identificazione delle targhe lette dai varchi, è già stato identificato il mezzo ed il proprietario responsabile dell’ accaduto” fa sapere il sindaco di Motteggiana Massimo Bonesi. I carabinieri intervenuti sul posto sono riusciti infatti a risalire al pirata della strada grazie alle immagini delle telecamere in zona, che sono state subito visionate. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 18 nel tratto rettilineo che collega Borgoforte a Motteggiana. Ferito un ciclista di 64 anni che sarebbe stato tamponato finendo rovinosamente a terra. Nell’urto avrebbe sbattuto la testa contro il parabrezza della stessa auto. L’allarme era stato lanciato da alcuni automobilisti che in quel momento stavano transitando sullo stesso tratto di strada Il ciclista è stato poi trasportato in ospedale a Mantova per le cure necessarie.