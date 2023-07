Neopatentato si ribalta con l’auto in viale Pitentino

MANTOVA Ha perso il controllo della sua auto che si è infine fermata con le ruote all’aria in mezzo alla strada. Incidente stradale ieri intorno alle 19 in viale Pitentino, dove una Citroen si è ribaltata per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi di legge. Il conducente, un giovane neopatentato che ha così inaugurato l’auto dopo una settimana, è uscito illeso dall’abitacolo. Il traffico, a quell’ora piuttosto consistente, ha subito rallentamenti perché per consentire il recupero del mezzo incidentato dal carro attrezzi è stato necessario regolare la circolazione a senso unico alternato per circa mezz’ora.