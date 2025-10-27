Nuova pavimentazione stradale: interrotto dal 29 al 31 ottobre il tratta della provinciale tra Mantova e San Giorgio Bigarello

MANTOVA – La Provincia di Mantova ha disposto la chiusura temporanea al traffico della Strada Provinciale n. 30 “Mantova – Roncoferraro – Villimpenta” nel tratto compreso tra la rotatoria con la provinciale 28 “via Brennero” e quella con la S.P. n. 95, nei territori comunali di Mantova e San Giorgio Bigarello. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 7.00 alle 17.30 nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2025, per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della pavimentazione stradale. Durante l’interruzione della circolazione, il traffico sarà deviato sulla Circonvallazione Est e sulla S.P. n. 95 “Bretella di Valdaro”, dove sarà collocata la relativa segnaletica. L’intervento rientra nel programma provinciale di manutenzione straordinaria della rete viaria, volto a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle principali arterie di collegamento del territorio.