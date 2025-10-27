Aggredì un turista tedesco e gli rubò l’auto: il 22enne mantovano è stato incastrato dal dna dopo oltre un anno

MANTOVA – Era in vacanza a Mantova quando, dopo una serata alla discoteca Mascara, si è ritrovato vittima di una violenta aggressione e di una rapina. A distanza di oltre un anno, i Carabinieri di Mantova sono riusciti a risalire al presunto autore grazie alle analisi del DNA. I fatti risalgono alla fine di giugno 2023, quando un 29enne tedesco, dopo aver trascorso la serata al “Mascara”, aveva conosciuto un altro ragazzo. I due si erano poi allontanati insieme a bordo della Volkswagen Caddy del turista. Una volta giunti in città, l’amico improvvisamente lo aveva colpito con un violento pugno al volto, facendolo cadere a terra, e si era impossessato dell’auto, fuggendo. Il giovane tedesco, ferito e sotto shock, aveva chiesto aiuto ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova, raccontando che all’interno del veicolo c’erano anche attrezzatura da pesca, il cellulare e il portafogli. Dopo l’aggressione, era stato medicato al Pronto Soccorso, dove i sanitari lo avevano giudicato guaribile in 10 giorni. Il giorno successivo, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile avevano ritrovato l’autovettura e, durante i rilievi, avevano prelevato alcuni residui biologici. Gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri del RIS di Parma hanno poi permesso di isolare un profilo genetico, che è risultato compatibile con quello di un 22enne mantovano, già noto alle forze dell’ordine e attualmente detenuto nel carcere di Nizza. Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Mantova per rapina, in base alle risultanze investigative.