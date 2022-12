Nuova scuola, c’è l’ok al progetto e al finanziamento

MANTOVA – Si avvia alla fine la fase procedurale per il nuovo plesso scolastico di Borgochiesanuova (presumibilmente intitolato a Piero Angela), che accorperà le primarie De Amicis, Don Minzoni e Don Leoni. La giunta comunale ha approvato ieri il progetto definitivo della nuova scuola in via Rinaldo Mantovano al fine di procedere con la richiesta di erogazione del mutuo alla Cassa depositi e prestiti per finanziare l’opera che vedrà un investimento di 12,5 milioni, di cui 3.776.950 come contributo del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, 1.640.000 del Fondo opere indifferibili e 7.083.050 come mutuo.

A questo passaggio necessario, seguirà da parte della Giunta l’approvazione del progetto definitivo con copertura finanziaria da porre a base d’asta di gara per l’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori.

La nuova infrastruttura risponde all’esigenza di far fronte alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie e all‘incremento della qualità dell’abitare in città. Con questo progetto il Comune vuole promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani, proponendo una serie di interventi per potenziare i servizi e creare gli spazi per rafforzare il tessuto sociale incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici.

Il Comune ha candidato una serie di interventi per la rigenerazione del quartiere di Borgochiesanuova al bando nazionale PinQua, il programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, che ha ottenuto un contributo di 15 milioni di euro dal ministero delle infrastrutture. La costruzione del nuovo plesso scolastico nel quartiere di Borgochiesanuova avverrà pertanto su un lotto di proprietà comunale di 9.600 metri quadrati. La stessa struttura occuperà un’area di circa 4.600 metri quadrati, per una capienza complessiva di 375 alunni.