Calcio Eccellenza – Castellana all’assalto del Darfo Boario. Arioli: “Non guardiamo la classifica”

CASTEL GOFFREDO Il campionato di Eccellenza manda in scena oggi il primo turno infrasettimanale del girone d’andata con gli anticipi della 16esima giornata. Reduce dal successo colto sabato a Carpenedolo, la Castellana ospita stasera al Comunale il Darfo Boario (fischio d’inizio alle ore 20.30) per un’altra sfida tutta da vedere. La formazione biancazzurra, matricola terribile del torneo, ci arriva da prima della classe avendo collezionato tre vittorie e un pareggio (nel derby con il Castiglione, in cui ha subìto l’unico gol preso finora, a fronte dei 5 segnati) nelle prime quattro giornate. E’ una squadra solida e organizzata, quella biancazzurra, che non ha ancora rubato l’occhio sul piano del gioco, ma estremamente compatta e ben fornita in tutti i reparti grazie ai colpi messi a segno dalla società proprio negli ultimi giorni di mercato. Pensiamo, in particolare, al centrocampista Migliorelli, un lusso per la categoria, e al giovane attaccante Secli, che ha deciso con il suo gol l’ultima sfida a Carpenedolo. Mister Arioli ha molte frecce al proprio arco e gli torneranno tutte utili in questa settimana con tre partite ravvicinate. Per cui, con l’organico al completo, ci dobbiamo aspettare qualche novità nell’undici di partenza rispetto a quello schierato sabato sera.

«La partita col Carpenedolo appartiene ormai al passato – afferma il tecnico della Castellana – la mente è già rivolta alla prossima col Darfo. Giocare tre gare in una settimana non è mai semplice, ma siamo attrezzati per gestire al meglio gli impegni ravvicinati. Il Darfo è una squadra scorbutica, serviranno attenzione e pazienza per batterla. Ben vengano i risultati positivi, che danno entusiasmo e fanno lavorare meglio, ma la classifica per il momento non dobbiamo guardarla. La formazione? Cambierò qualcosa rispetto a sabato, del resto dobbiamo gestire bene le energie pensando che domenica saremo di nuovo in campo per affrontare il Cortefranca».