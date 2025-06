Nuvolari, l’uomo oltre il volante, in esposizione da giovedì nel museo di via Giulio Romano

MANTOVA Scopri il Nuvolari meno conosciuto tra musica, cinema e pubblicità d’epoca. E’ quello che si può trovare nel nuovo spazio espositivo “Beyond, Tazio oltre il volante” inaugurato giovedì scorso nell’omonimo museo di via Giulio Romano. Oltre al materiale d’epoca esposto nelle teche, attraverso il QR code si potranno vedere le immagini e i video, guardare gli annunci commerciali e ascoltare le musiche del tempo.

A tagliare il nastro sono stati il vice sindaco di Mantova Giovanni Buvoli, il direttore Aci Giuseppe Pottocar e il curatore Fabio Castagna, responsabile di Digital Bank MTN e Ceo di GlobalMedia. Dopo il successo dell’esordio a tema sul fumetto, il museo si arricchisce con una nuova mostra temporanea interattiva.

Con l’ausilio del maxischermo, Castagna, esperto curatore di mostre internazionali, ha spiegato i contenuti della narrazione che può essere stimolante per tutti, grandi e piccoli. Il “Mantovano volante”, non solo è stato il più grande pilota di tutti i tempi, ma un simbolo che ha attraversato mondi diversi, diventando testimonial per marchi storici come Bianchi (1926), Pirelli (1926), Abarth (1950) e Martini & Rossi (1932), protagonista di campagne pubblicitarie. Da “Totò al Giro d’Italia” (1948), in cui appare accanto a leggende del ciclismo e dello sport, alle citazioni nei film premi Oscar come “La Vita è Bella” di Roberto Benigni (1997), fino al recente omaggio cinematografico “Quando corre Nuvolari” di Tonino Zangardi (2018).

Nuvolari è stato anche musica: ”L’ispirazione improvvisa” di Secondo Casadei (1928), la voce del Trio Lescano con “Arriva Tazio” (1937), ”Le parole graffiate” di Lucio Dalla e Roberto Roversi nel brano cult “Nuvolari” (1978) e altro ancora. Info e prenotazioni: 0376 325691, www.tazionuvolari.it.