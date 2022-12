Nuvolari, mito che neanche il tempo riesce a scalfire

CASTEL D’ARIO – «Tazio Nuvolari è speciale per la leggenda che incarna, tanto che se dopo un secolo e più siamo ancora qui a parlarne con immutata passione significa che è davvero un mito. Resta uno dei migliori esempi di “made in Italy” da esportare nel mondo». Ospite a Palazzo Pretorio di Castel d’Ario in occasione della serata conclusiva per il 130° anniversario della nascita di “Nivola”, Maria Leitner, affermata giornalista Rai e curatrice di Tg2 Motori, ha riproposto il servizio con cui nella puntata del 21 giugno 2020 ripercorse uno degli episodi che hanno contribuito a costruire la leggenda dell’Alfa Romeo: il sorpasso a fari spenti di Tazio Nuvolari su Achille Varzi nella Mille Miglia del 1930. In quel video la conduttrice e lo storico dell’automobile, nonché prezioso collaboratore della Voce di Mantova, Attilio Facconi hanno ricostruito il mitico episodio proprio dove è avvenuto, non lontano da Sirmione, e con le stesse auto protagoniste della gara. Con la Leitner e Facconi – che nei prossimi mesi tornerà a Castel d’Ario per raccontare agli alunni delle scuole la storia e le vicende salienti dell’indimenticato Mantovano Volante – erano presenti al tavolo dei relatori anche Fabrizio Rossi, presidente del registro internazionale OM e il vicesindaco di Sirmione Mauro Carrozza, nelle vesti di moderatore. A fare gli onori di casa e le veci del sindaco di Castel d’Ario Daniela Castro (assente per influenza), la vice Mara Spanevello, la quale ha ringraziato associazioni, sponsor, professionisti e volontari che hanno contributo ad organizzare un anno denso di manifestazioni ed iniziative, coordinate magistralmente dal capogruppo Renato Reggiani, grande appassionato d’auto d’epoca. Eventi mirati a ridare lustro al casteldariese più famoso del mondo, universalmente considerato il più grande pilota di tutti i tempi.

Matteo Vincenzi