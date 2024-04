Tangenziale “Lotto 0”: assegnati i lavori di asfaltatura

PORTO MANTOVANO – Con l’assegnazione dei lavori, dopo la conclusione della gara d’appalto, alla ditta Paviteck di Curtatone, è ormai pronto a partire il cantiere delle opere di messa in sicurezza della viabilità urbana in via Siviglia – tratto di tangenziale “Lotto 0” in zona Malpensata. I lavori sono stati soggetti a un importante ribasso d’asta che, non comporterà modifiche al quadro economico complessivo dell’opera – ovvero 200mila euro – ma metterà a disposizione, qualora dovesse presentarsene la necessità, una cifrà praticamente triplicata – da 8mila a 24mila euro circa – per far fronte a eventuali imprevisti.

Un’opera importante per la quale il Comune di Porto Mantovano ha stanziato i 200mila euro necessari al quadro economico ricavandoli da risorse proprie dell’ente: come ci ha spiegato il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici portuense Pier Claudio Ghizzi, la realizzazione dei lavori di asfaltatura sul Lotto 0 della tangenziale va a completare la sistemazione di tutto il tratto della tangenziale stessa dato che la parte a carico del lottizzante è già stata eseguita e portata a termine lo scorso autunno. Il tratto a carico del lottizzante passerà quindi in carico al comune portuense nei prossimi giorni e successivamente entrambi i lotti saranno poi passati alla Provincia.

L’intervento di asfaltatura andrà nel solco di altri interventi di questo genere, quindi con fresatura fino al fondo del manto stradale e posa dello strato necessario; sono previsti come lavori accessori interventi sulla caditoie.

Il quadro economico, come abbiamo accennato, resta invariato; ma. grazie al ribasso d’asta proposto dall’azienda che si è aggiudicata l’appalto, è stato possibile ampliare la somma da utilizzare in caso di imprevisti da 8mila a 24mila euro. Meteo permettendo il cantiere si concluderà a fine maggio.