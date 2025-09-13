“Nuvolari” tra Imola e Barcellona, passando per Volta

MANTOVA – Dopo la pausa estiva la Scuderia Nuvolari Italia riaccende i motori con una serie di eventi in Italia e all’estero, da Imola a Barcellona, passando per Volta Mantovana. Eccoli in sequenza. Oggi e domani, Historic Minardi Day sul circuito di Imola per provare l’emozione di percorrere le stesse curve che hanno affrontato i piloti di Formula 1. Ogni socio può iscriversi con la propria auto oppure come passeggero del presidente Luigi Moreschi, pilota veterano del motorsport, al volante di una Mercedes. Non solo. Negli stessi giorni nel circuito sarà allestita la mostra di fotografie di Gianni Cancellieri “Immagini ritrovate”, e oggi alle 11 è previsto un incontro con l’autore nella sala briefing.

Il 27 settembre, gli inglesi di una Volta. In occasione del World tourism day la Scuderia organizza una giornata dedicata al fascino britannico con il Comune di Volta Mantovana in collaborazione con la Pro loco e il British motor club.

E il 2-18 ottobre a Barcellona, alla Casa degli italiani, mostra di fotografie per ricordare le imprese del pilota sulle piste spagnole. Tazio è ricordato in Spagna soprattutto per due episodi: Il bacio dato alla ragazza seduta al suo fianco lasciando il volante mentre sfrecciava su una Chiribiri in una curva sopraelevata (1923) e la vittoria contro i rivali tedeschi super favoriti (1936).

All’inaugurazione sarà presente una delegazione della Scuderia mentre il 7 e il 13 ottobre sono previste due tavole rotonde con giornalisti, scrittori, proprietari di team e piloti come Pedro de la Rosa, ex driver di F1.