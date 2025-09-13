Vasta operazione della Polizia: sequestrate droga, armi e denaro

MANTOVA La Polizia di Stato, con l’impegno degli operatori delle Squadre Mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in numerose province italiane, nei confronti di giovani dediti principalmente, in gruppo o singolarmente, a reati contro la persona, il patrimonio o in materia di stupefacenti e di armi nonché responsabili di comportamenti illeciti che sfociano anche in forme di discriminazione e odio.

In particolare, le operazioni che hanno interessato Mantova e provincia, hanno consentito di controllare 468 veicoli ed identificare 1065 persone, di cui 192 minorenni. I controlli in questione, eseguiti principalmente presso i luighi di aggregazione e della c.d. movida, quali piazze, centri commerciali, bar, parchi e sale giochi, hanno portato al deferimento di un maggiorenne e all’arresto di un altro soggetto, anch’egli maggiorenne. Inoltre sono state notificate 7 misure di prevenzione, di cui 2 avvisi orali, un foglio di via obbligatorio e 4 dacur, ad altrettante persone, in ragione delle loro condotte, e si è proceduto alla contestazione di 3 sanzioni amministrative per ubriachezza molesta e uso di sostanze stupefacenti. Nel corso delle perquisizioni che hanno fatto seguito ad alcuni degli episodi delittuosi contestati, si è proceduto, infine, al sequestro di 4,78 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish, denaro contante per un totale di 273 euro circa e 2 coltelli.