Oggi sono 169 anni dalla fondazione della Polizia di Stato, le celebrazioni

MANTOVA – Nella mattinata odierna, 10 marzo, presso la Caserma di Via Solferino, si è svolta la celebrazione del 169° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato.

In considerazione della attuale, delicata situazione che sta vivendo il nostro Paese, la

Cerimonia si è svolta in forma ridotta, alla sola presenza del Prefetto della Provincia di

Mantova Michele FORMIGLIO, accolto nella struttura di Via Solferino dal Questore Paolo

SARTORI. Assieme, quindi, sulle note del Silenzio, Prefetto e Questore hanno deposto presso il Sacrario posto all’interno della Caserma un Corona di fiori ad omaggio e memoria dei Caduti della Polizia di Stato.

La Cerimonia si è conclusa con la Benedizione impartita da Don Stefano PERETTI,

Cappellano della Polizia di Stato di Mantova.