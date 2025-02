Schianto all’alba a Fiesse: muore un muratore 54enne di Canneto

FIESSE/CANNETO SULL’OGLIO Un muratore di 54 anni di Canneto sull’Oglio, Brahim Ettoumani, ha perso la vita nelle prime ore di stamani in un incidente in zona Cadimarco a Fiesse, in provincia di Brescia. E’ successo alle 6.15 lungo la Sp 24. La vittima era al volante di un furgone Renault Traffic che procedeva in direzione di Fiesse-Isorella quando per cause al vaglio dei carabinieri di Verolanuova, ha perso il controllo del mezzo che dopo una sbandata è si è scontrato lateralmente con un autocarro condotto da un 51enne dipendente di una ditta di trasporti di Pian Camuno, che è rimasto illeso. Nulla da fare invece per Brahim Ettoumani. Le lesioni riportate non gli hanno dato scampo; è morto sul colpo. Il 54enne era di origine marocchina ma abitava a Canneto da una trentina d’anni.