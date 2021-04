Trasporto gratuito verso il polo vaccinale della Favorita per anziani e disabili

MANTOVA – Con l’apertura del polo vaccinale “La Favorita” presso il Grana Padano Arena a Boccabusa, l’Assessorato al welfare ha predisposto un servizio per accompagnare gli anziani soli e fragili a farsi vaccinare. “Abbiamo ricevuto in questi giorni e gestito internamente diverse richieste da parte di persone anziane che avevano bisogno di aiuto per raggiungere l’hub vaccinale, sia direttamente che attraverso i medici di base con cui siamo in contatto. L’hub vaccinale predisposto presso il Grana Padano Arena è capiente e funzionale, ben attrezzato per svolgere appieno quella vaccinazione massiva tanto attesa. – spiega Andrea Caprini Assessore al Welfare del Comune di Mantova – Si sta completando la vaccinazione della popolazione anziana, ma gli over80 dovranno poi fare il richiamo, e partiranno anche i vaccini per le fasce successive 75-79 e 70-75 nelle settimane di aprile-maggio. Perciò abbiamo ritenuto fondamentale attrezzare un servizio per garantire che tutti gli anziani più fragili della nostra città, possano raggiungere in tutta sicurezza il polo vaccinale nel giorno e orario prenotato tramite il portale regionale. Il servizio, coordinato dal Comune e totalmente gratuito per gli utenti, è stato affidato in prima battuta al Trasporto Protetto ed Auser, con volontari già tutti vaccinati, ma con numeri crescenti siamo pronti con un ventaglio di soluzioni, dal SEPRIS a Croce Verde con cui abbiamo convenzioni in atto, ai Taxisti che abbiamo contattato e che garantiranno un servizio su misura apposta per questa esigenza. Una risposta importante al bisogno degli anziani, certamente disorientati da lunghi mesi di solitudine e disagio, su cui il Comune metterà risorse dedicate per garantire la gratuità del servizio, un modo concreto per sostenere la campagna vaccinale in atto.” Il servizio partirà lunedì 12 aprile, e sarà gestito attraverso la rete del volontariato aderente al Piano Mantova sul fronte del Welfare. Verrà attivato un numero telefonico dedicato, 0376/376860, operativo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.30, che raccoglierà le richieste, a cui sarà possibile telefonare per richiedere il trasporto. Al cittadino verrà richiesta la residenza, il servizio è rivolto unicamente ad anziani soli residenti nel comune di Mantova, e informazioni precise per verificare l’effettivo stato di necessità come ad esempio anziani soli, persone fragili, senza rete familiare di supporto, o che non possono essere accompagnati dai famigliari. Sarà importante anche segnalare esigenze speciali, come la necessità di ausili per la deambulazione, come la carrozzina e il treppiede, per poter organizzare il trasporto con il mezzo attrezzato più idoneo. Verrà richiesto all’anziano di specificare giorno e orario della convocazione al polo vaccinale, in modo tale da calendarizzare con cura tutti i trasporti.