Oglio Po, Carra (Pd): “Regione si attivi per aprire punto nascite”

MANTOVA “Quali sono le intenzioni di Regione Lombardia rispetto alla possibile richiesta di riapertura del punto nascita dell’ospedale di Oglio Po?” lo chiedono i consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni e Marco Carra tornando sulla questione con una interrogazione inviata in questi giorni all’assessore al Welfare Guido Bertolaso.

“Questo punto nascita ha cessato l’attività nell’ottobre 2018 in ottemperanza alle indicazioni nazionali che non consentono di tenere aperte strutture in cui siano effettuati meno di 500 parti all’anno – ricordano i consiglieri – ma è anche vero che le linee di indirizzo stabilite già nel DM del 2015 consentono alle Regioni la possibilità di richiedere delle deroghe”.

“Se è dunque anche vero che Regione Lombardia è da sempre attenta e proattiva nel sostenere la natalità e i nuclei famigliari, nonché le località meno centrali del territorio regionale – sottolineano i consiglieri – che cosa aspetta a intervenire in questa zona, dove le carenze della sanità territoriale, le distanze tra le strutture e i problemi di viabilità rendono assai difficile la vita dei cittadini?”.