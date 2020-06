Coltivava cannabis in casa e spacciava, denunciato un 46enne

MANTOVA La Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova ha denunciato V.P.F., classe 1974, italiano con precedenti specifici, per spaccio e coltivazione di marijuana. A seguito della segnalazione di uno strano “via vai” di sconosciuti dall’abitazione dell’uomo, i militari di via Chiassi si sono appostati in zona defilata ed effettivamente hanno beccato un coetaneo di Roncoferraro che, uscito dall’obiettivo, si era appena rifornito di una bustina di erba. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare i carabinieri hanno trovato, all’interno di una stanza, una piccola serra con ventitre piantine di cannabis indica appena spuntate. Il 46 enne è stato deferito alla Procura della Repubblica di Mantova.