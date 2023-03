MANTOVA – Visto l’elevato numero di richieste per il rilascio dei passaporti la Questura ha programmato per oggi, 14 marzo, un open day, lo sportello apre al pubblico alle 14.30, al fine di venire incontro ai cittadini che hanno difficoltà nell’accedere alla piattaforma da utilizzare per prendere appuntamento. Lunga fila quindi davanti alla Questura già da questa mattina fin dalle sei.