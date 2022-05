MANTOVA Già prima del fischio finale i tifosi milanisti avevano cominciato a confluire verso corso Libertà per festeggiare la vittoria del diciannovesimo scudetto arrivato dopo 11 anni di attesa. Già alle 20 la piazza cavallotti e il corso si erano trasformati in una curva Sud locale con bandiere e sciarpe sventolate tra i caroselli di auto, fumogeni e immancabili sfottò per restituire il favore ai “cugini” nerazzurri un anno dopo.