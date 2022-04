Calcio Serie C – Il Mantova esonera Galderisi e richiama in panchina Maurizio Lauro

Mantova Ribaltone in casa Mantova dopo la sconfitta con la Pergolettese. La società ha esonerato mister Galderisi e richiamato in panchina Maurizio Lauro per le ultime due partite di campionato. Questo il comunicato ufficiale del club. “Mantova 1911 comunica di aver sollevato dal proprio incarico Giuseppe Galderisi ed il suo staff e di riaffidare la guida tecnica della Prima Squadra a Maurizio Lauro, che nel pomeriggio di oggi, martedì 12 aprile, dirigerà la prima seduta di allenamento settimanale dei biancorossi, in preparazione al match di Busto Arsizio contro l’Aurora Pro Patria, valido per la penultima giornata del campionato di Serie C, girone A. Mantova 1911 tiene a ringraziare Giuseppe Galderisi per il contributo fornito, augurando contestualmente buon lavoro a Maurizio Lauro in vista di questo finale di stagione”.