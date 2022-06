Covid, 34.978 nuovi casi e 45 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 34.978 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 35.427) a fronte di 193.040 tamponi effettuati su un totale di 224.097.705 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 45 i decessi (il 17 giugno 41), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 167.703. Diventano 17.844.905 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 561.015, 556.491 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 4.331 di cui 193 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 17.116.187 con un incremento di 15.956 unità nelle ultime 24 ore. Le somministrazioni totali di vaccini salgono a 138.068.405, le persone che hanno effettuato almeno una dose sono 49.400.835, mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 48.645.583.La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (5.298), Lazio (5.157), seguita da Veneto (4.419) e Campania (3.383).

