Comune di Mantova: 6 milioni in più in cassa

MANTOVA È una sorpresa da 5,7 milioni quella che via Roma si appresta a portare in commissione e poi in aula per la variazione di bilancio di metà anno che mantiene gli equilibri dell’esercizio in corso. Perle fonti di entrata è stato applicato in toto l’avanzo del 2022 di 2 milioni e 246mila euro, cui si aggiungono maggiori entrate per 3,5 milioni. Tra le principali voci figurano i dividendi della Tea (1milione, oltre ai 9 milioni già previsti) che andranno interamente investito in riqualificazioni stradali e dei sottoservizi; quindi dividendi extra dell’Autobrennero (140mila, oltre ai 600mila euro già previsti); il contributo dal ministero degli interni per il riordino idrico a Dosso del Corso di 1 milione. Ancora: 50mila euro da accertamenti Imu, contravvenzioni per 50mila euro, eco-tassa e contributi rifiuti nelle scuole per 75mila euro, rimborsi da utenze per 126mila euro, introiti dai pass per 50mila euro, contributo Coprosol di 91mila euro, oneri per 500mila euro e alienazioni da svincoli Peep per 53mila euro.

Molte le destinazioni in opere e servizi. Fra le principali, i marciapiedi e sottoservizi di viale Asiago, la ciclabile Virgiliana, opere per la balneabilità del lago Superiore (pontili e terrazze), 350mila euro per la messa in sicurezza degli impianti nel campo nomadi, la riqualificazione di corso Umberto I. Vari interventi ancora di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali, sgambatoi, potenziamento della illuminazione pubblica in varie vie, sorveglianza, nuovi giochi nei giardini, riqualificazione del Bocciodromo e manutenzioni straordinarie varie.