Ottobre è il mese della salute: 5 incontri per la comunità

MANTOVA Terapie Integrate presenta “Il Mese della Salute”, una rassegna di cinque appuntamenti gratuiti e aperti a tutti che, per tutto il mese di ottobre, propone a Mantova un dialogo condiviso sui temi della salute. L’iniziativa apre le porte del poliambulatorio alla cittadinanza e coinvolge alcuni enti e organizzazioni del territorio che, come Terapie Integrate, considerano la salute un valore fondamentale.

La multidisciplinarietà è al centro degli eventi: medici, psicologi, terapisti del dolore, nutrizionisti, fisioterapisti, osteopati ed esperti del sociale dialogano insieme, aprendo ad una visione multidisciplinare della cura su diversi temi legati alla salute. Infatti, per noi, la salute è un valore che non riguarda solo l’individuo ma anche l’intera comunità.

Cinque serate, cinque argomenti chiave per rispondere alle esigenze della cittadinanza:

Venerdì 3 ottobre ore 18:30 Progetto LiberamenTE – Incontri al museo per persone con demenza e chi se ne prende cura – In collaborazione con Fondazione Palazzo Te e A.S.P.eF.

Mercoledì 8 ottobre, ore 16:30 Cibo e benessere in famiglia – Educare alla salute fin da piccoli, per genitori fascia 0-12 anni – In collaborazione con Insieme Centro per le Famiglie

Mercoledì 15 ottobre, ore 18:30 Benessere femminile – Gestire il dolore mestruale

Mercoledì 22 ottobre, ore 18:30 L’attività fisica adattata – Sport e nutrizione in presenza di patologie – In collaborazione con MP Movement Academy –

Mercoledì 29 ottobre, ore 18:30 Il dolore cronico Presentazione del libro “La strada per Zihuatanejo” di Marco Calzoni – In collaborazione con Apindustria Confimi Mantova

Tutti gli incontri si terranno nella sala convegni di Terapie Integrate, in Via Andrea da Schivenoglia 2B a Mantova.