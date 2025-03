Palazzi raddoppia il budget per gli asfalti

Mantova Non un milione all’anno per tre anni, ma 2 all’anno per rimettere mano agli asfalti più disastrati della città. È questa la volontà del sindaco Mattia Palazzi. «Entro marzo si definisce, ed entro l’estate dovrà essere fatto e realizzato il piano. L’obiettivo è metterci almeno 2 milioni, ma spero che riusciremo a fare anche di più, perché diverse strade hanno bisogno di interventi urgenti».

Il sindaco aveva già dato notizia di questo proposito sui canali social, annunciando che già nelle prossime settimane avrebbe approvato il piano asfalti 2025. «Stiamo cercando le risorse per raddoppiare la somma che ogni anno investiamo per gli asfalti. È necessario perché le frequenti piogge, soprattutto sulle strade ad alto traffico, hanno deteriorato il manto stradale, come in viale Risorgimento, via Trieste e altre. Le asfaltature saranno eseguite da inizio estate».

Nel frattempo sono in corso anche interventi sugli acciottolati in centro, sul marciapiede di via San Giorgio e su parte di viale Montello.